Помогите состяветь рассказ о любом музыкальном придмете
Музыка
Помогите состяветь рассказ о любом музыкальном придмете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Флейта-это духовой инстремент бывает флейта, блокфлейта а есть флейта.блок флейта она плосмасывая а флейта она сделана из митала.
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