Первую сторона треугольника 3 см, вторая сторона 7 см, третья 6 см. найди периметр каждого треугольника?
Математика
Первую сторона треугольника 3 см, вторая сторона 7 см, третья 6 см. найди периметр каждого треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+7+6=16 квадратных см
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