Доклад про жукова окружающий мир 3 класс

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ЖУКОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1896-1974) - Четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей. В ходе Великой Отечественной войны последовательно занимал должности начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, заместителя Верховного Главнокомандующего. В послевоенное время занимал пост Главкома сухопутных войск, командовал Одесским, затем Уральским военными округами. После смерти И. В. Сталина стал первым заместителем министра обороны СССР, а с 1955 г. по 1957 - министром обороны СССР. «Маршалом Победы» назовут Г.К. Жукова в народе; беспощадным полководцем, не жалевшим человеческих жизней ради успеха - многие критики у нас в стране и за рубежом. Современники вспоминают его как человека широкоплечего, крепкого, с волевым лицом и строгими складками у бровей. Внешность отражает характер: прямой, открытый, решительный. Таким он был с детства.