Твір на тему міркування необхідність збережень багатств приро

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Твір на тему міркування необхідність збережень багатств приро
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы сберегать богатства природы не надо срубать леса , а вместо них строить дома. не нужно выкидывать отходы в реку. не нужно ловить рыбу очень много. не надо мусорить в лесу.
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