Твір на тему міркування необхідність збережень багатств приро
Українська мова
Твір на тему міркування необхідність збережень багатств приро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы сберегать богатства природы не надо срубать леса , а вместо них строить дома. не нужно выкидывать отходы в реку. не нужно ловить рыбу очень много. не надо мусорить в лесу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Математика
Математика
Люди помогите пожалуйста с задачей:Полная Лейка с водой весит 28 кг. Таня поливала ??ерево и израсходовала ровно половину воды из лейки. Полупустая...