Помогите пожалуйста. автомобиль и мотоцикл выехали одновременно в одном направлении. автомобиль ехал со скоростью 75 км/ч, а мотоцикл 67 км/ч. какое расстояние проехал мотоцикл, если автомобиль опередил его на 32км?

Математика
Помогите пожалуйста. автомобиль и мотоцикл выехали одновременно в одном направлении. автомобиль ехал со скоростью 75 км/ч, а мотоцикл 67 км/ч. какое расстояние проехал мотоцикл, если автомобиль опередил его на 32км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75-67=8 км/ч разница скоростей авто и мотоцикла. 32:8=4ч. время в пути 4*67=268 км. проехал мотоцикл.
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