Помогите пожалуйста. автомобиль и мотоцикл выехали одновременно в одном направлении. автомобиль ехал со скоростью 75 км/ч, а мотоцикл 67 км/ч. какое расстояние проехал мотоцикл, если автомобиль опередил его на 32км?

Математика

Помогите пожалуйста. автомобиль и мотоцикл выехали одновременно в одном направлении. автомобиль ехал со скоростью 75 км/ч, а мотоцикл 67 км/ч. какое расстояние проехал мотоцикл, если автомобиль опередил его на 32км?

Автор: Гость