Выполните морфологический разбор слова "карте"(цифра 3)
Русский язык
Выполните морфологический разбор слова "карте"(цифра 3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Карте - сущ., так как обозначает предмет 2) Нач. форма - карта 3) Пост. признаки а) Нариц. б) Неодуш. в) Ж. р. г) 1 скл. 4) Непост. признаки а) в ед. ч. в) в Дат. п. P. S. с буквой а) я не уверена.
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