Выполните морфологический разбор слова "карте"(цифра 3)

Гость: Гость:

1) Карте - сущ., так как обозначает предмет 2) Нач. форма - карта 3) Пост. признаки а) Нариц. б) Неодуш. в) Ж. р. г) 1 скл. 4) Непост. признаки а) в ед. ч. в) в Дат. п. P. S. с буквой а) я не уверена.