Дайте оценку природных ресурсов западно-сибирской равнины

География
Дайте оценку природных ресурсов западно-сибирской равнины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она находится в Азии,эта равнина находится в заподной Сибире,вот поэтому ее так назвали западно Сибирская равнина,там есть хребты! и много чего просто посмтори на карте и все найдешь
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