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Упростите выражение 5(6-b)+8(3b+2)
Математика
Упростите выражение 5(6-b)+8(3b+2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30b - 5b +24b +16 = 19b + 46
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