Почему не все животные имеют мочевой пузырь ?

Гость: Гость:

На второй: У птиц различные приспособления к полету... в том числе и СПОСОБЫ ОБЛЕГЧЕНИЯ тела. У них нет там челюстей, зубов, праого яйцевода и яйчника, а также МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, чтоб все сразу выводить наружу, чтоб летать было не тяжело... А первый... ну тм зависит еще от того какое это животное... Простейшие тоже животные и у них нечего нет. А также высшие, но беспозвоночные у них тоже не у всех есть выделительная система... это связано с простой рганизацией, то есть они там например всем телом выделяют продукты жизнедеятельности, или через сократительно-выделительные вакуоли... вот так вроде извини за опечатки