Химия помогите пожалуйста!!! Задание: Закончите уравнение реакций, которые практи??ески осуществимы: NaOH+P₂O₅⇒ Fe₂O₃+HNO₃⇒ SO₂+ CaCl₂⇒ Cu(OH)₂+KOH⇒ Mg(OH)₂+BaCl₂⇒ FeSO₄+Pb(NO₃)₂⇒ Na₂SO₄+BaCl₂⇒ Al₂(SO₄)₃+BaCl₂⇒ CuO+H₂O...

Химия

Химия помогите пожалуйста!!! Задание: Закончите уравнение реакций, которые практи??ески осуществимы: NaOH+P₂O₅⇒ Fe₂O₃+HNO₃⇒ SO₂+ CaCl₂⇒ Cu(OH)₂+KOH⇒ Mg(OH)₂+BaCl₂⇒ FeSO₄+Pb(NO₃)₂⇒ Na₂SO₄+BaCl₂⇒ Al₂(SO₄)₃+BaCl₂⇒ CuO+H₂O⇒ ZnCl₂+AgNo₃⇒ Заранее большое спасибо

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