Велосипедисту надо проехать 84км первые2 ч он ехал со скоростью 18 км/ч. остальную часть пути он проехал за 4 часа. с какой скоростью велосипедист проехал остальную часть пути??
Математика
Велосипедисту надо проехать 84км первые2 ч он ехал со скоростью 18 км/ч. остальную часть пути он проехал за 4 часа. с какой скоростью велосипедист проехал остальную часть пути??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*18=36 км проехал за 2 часа 84-36=48 км осталось проехать за 4 часа 48;4=12 км/ч ск. велос. на оставшемся пути
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