Велосипедисту надо проехать 84км первые2 ч он ехал со скоростью 18 км/ч. остальную часть пути он проехал за 4 часа. с какой скоростью велосипедист проехал остальную часть пути??

Математика

Велосипедисту надо проехать 84км первые2 ч он ехал со скоростью 18 км/ч. остальную часть пути он проехал за 4 часа. с какой скоростью велосипедист проехал остальную часть пути??

Автор: Гость