Даю 35 баллов за лучшее решение Плииииииз, решите 3 вариант Он на двух листочках
Химия
Даю 35 баллов за лучшее решение Плииииииз, решите 3 вариант Он на двух листочках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лист 2. 200г XЛСаCO3=CaO+CO2100г 22.4л Х=200*22,4/100=44,8 л2H2O2=2H2O+O22Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2CH4+2O2=CO2+2H2O6PbO+O2=2Pb3O43. дано:N(MgO)=0.3*10(в 23 степени)n(MgO)-? m(MgO)-?m/M=N/Na=n n=0.3*10(23)/6.02*10(23)=0.0498 моль(примерно0,05моль)m=n*M=0.05*40= 2 г4.1,5 моль Х6PbO+ O2=2Pb3O46 моль 32 г Х=1,5*32/6=8 г(32г-молярная масса кислорода) ответ:8 г
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