Задача номер 8, 11.нажмите на фото.
Математика
Задача номер 8, 11.нажмите на фото.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№8. 1) 64:4=16( кг)- весит 1 коробка 2)16*7 =112 ( кг ) Ответ : 112 кг весят 7 коробок . №11. Мне не начертить ...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Заменить глаголы в форме 1-го лица. ед числа глаголами в форме 2- го лица. ед числа (Б??вало ,встаю рано, на рассвете.Зажигаю лампу,по тому что ещё...
Математика
В 8 часов расстояние между 2 катерами , плывущими навстречу друг другу,было 250 км. Скорости катеров 25 км/ч и 35 км/ч.Встретятся ли они до 12 часо...
Окружающий мир