Задача номер 8, 11.нажмите на фото.

Математика
Задача номер 8, 11.нажмите на фото.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№8. 1) 64:4=16( кг)- весит 1 коробка 2)16*7 =112 ( кг )  Ответ : 112 кг весят 7 коробок .  №11.  Мне не начертить ...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Заменить глаголы в форме 1-го лица. ед числа глаголами в форме 2- го лица. ед числа (Б??вало ,встаю рано, на рассвете.Зажигаю лампу,по тому что ещё...
Ответить
Математика
В 8 часов расстояние между 2 катерами , плывущими навстречу друг другу,было 250 км. Скорости катеров 25 км/ч и 35 км/ч.Встретятся ли они до 12 часо...
Ответить
Окружающий мир
Доклад на тему драгоценные камни
Ответить
Математика
На рисунке 265 ab bc cd параллельна ad ae параллельна bc докажите что be bd
Ответить
История
Главная причина поражения России в Ливонской войне: А) неподготовленность страны к большой войне Б) измена среди окружения Ивана IV В) вое...
Ответить