В зеленом квадрате помогите

Математика
В зеленом квадрате помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-8=2 10-3=7 Попроси взрослых посчитать
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