Помогите срочно как перевести м в см, см в дм, дм в мм прошу помогите пожалуйста

Математика
Помогите срочно как перевести м в см, см в дм, дм в мм прошу помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 метр = 100 сантиметров 1 сантиметр = 0,1 дециметра 1 дециметр = 100 миллиметров ПОЖАЛУЙСТА!!! :-)
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