Замени умножение сложением и найди результат 18*2= : 25*4= ;

Математика
Замени умножение сложением и найди результат 18*2= : 25*4= ;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+18=36 25+25+25+25=100
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