Добрати синонім до виразу Розуму трохи
Українська література
Добрати синонім до виразу Розуму трохи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Розуму трохи - нерозумний, малограмотний
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