Какой мягкий знак в слове сосульки разделительный или смягчающий такой же вопрос со словами маленькие обязательно разобьеммся воробьишка научитесь летать

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Какой мягкий знак в слове сосульки разделительный или смягчающий такой же вопрос со словами маленькие обязательно разобьеммся воробьишка научитесь летать

Автор: Гость