Какой мягкий знак в слове сосульки разделительный или смягчающий такой же вопрос со словами маленькие обязательно разобьеммся воробьишка научитесь летать
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Какой мягкий знак в слове сосульки разделительный или смягчающий такой же вопрос со словами маленькие обязательно разобьеммся воробьишка научитесь летать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосульки- разделительный Маленькие - смягчающий Обязательно- разделительный Разобьёмся - смягчающий Воробьишка- разделительный Научитесь- смягчающий Летать- смячающий
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