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Фанетычны разбор слова крывавы
Беларуская мова
Фанетычны разбор слова крывавы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крыв корень ав суффикс ы окончание
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