Беларуская мова

Беларуская мова
Определить интервал соль - до диез и разрешить во все тональности
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Беларуская мова
описать этюд "номер 12" Шопена и этюд Глиста "метель"
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Беларуская мова
Сочинение-рассуждение всегда ли люди одинаково понимали красоту?
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Беларуская мова
Фа минор построить t64: S6; D53.
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Беларуская мова
ВОПРОСЫ "Н.А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ" 1. Кто такой Н.А. Римский-Корсаков? В чем заключается значение его творчества? 2. Назов...
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Беларуская мова
помагите создать песню мне надо придумать куплет-припев-куплят-припев-куплет-припев-припев помагите пожалуйста на тему хип хип идеи в голову не и...
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Беларуская мова
туркменский народный духовой инструмент
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Беларуская мова
аккорды м53 d7 м6 ум53 м64 б53 ув53 б64м6 от ми вверх и вниз
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Беларуская мова
помогите соченить музыкальную сказку про гитару
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Беларуская мова
Помогите пожалуйста!!! С меня подписка) 1. Построить гамму Фа - Минор. В ней же пристроить а.) последовательность интервалов: м.3(l)., м.3(ll)., ум...
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Беларуская мова
1.Что входило в обязанности Моцарта на службе у графа Колоредо?
2.Что во времена Моцарта называли академиями?
3.Кому композитор посвятил ...
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Беларуская мова
Пожалуйста, объясните построение аккородов: S46 и Ум.VII+
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Беларуская мова
Подскажите, пожалуйста!!! Как строится D7 и как называются его обращения?
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Беларуская мова
композитор оперы весна и осень
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Беларуская мова
мини сообщение о Николо Паганини карооткий!
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Беларуская мова
Помогите, плиз!! Построить интервальную цепочку: t35, t6, D34-t35, S46, Ум. VII+, D56-t35 в тональностях: d-moll, e-moll, h-moll
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Беларуская мова
Как делать план по ф веселая азбука как выглядит Это на какой урок
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Беларуская мова
Кто был исполнителем песни темная ночь? Помогите пжл
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Беларуская мова
Найдите и отметьте в данных музыкальных примерах движение мелодии по звукам различных аккордов. Подпишите их.
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Беларуская мова
6 класс Музыка На каком принципе развития основан импровизационный характер токкаты - повтор,контраст ?
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Беларуская мова
. Построить и разрешить увеличенную секунду в До мажоре
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Беларуская мова
Помощь!!! Срочно!!! Прошу!
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Беларуская мова
4. Определить интервал соль - до диез и разрешить во все тональности
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Беларуская мова
Какие звери или птицы могут встретиться в природе твоего региона (назови не менее трёх зверей или птиц)? Опиши одного из этих зверей или птиц. Чем...
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Беларуская мова
Какая деревня на фото
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