Беларуская мова
ВОПРОСЫ "Н.А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ" 1. Кто такой Н.А. Римский-Корсаков? В чем заключается значение его творчества? 2. Назов...
помагите создать песню мне надо придумать куплет-припев-куплят-припев-куплет-припев-припев помагите пожалуйста на тему хип хип идеи в голову не и...
Помогите пожалуйста!!! С меня подписка) 1. Построить гамму Фа - Минор. В ней же пристроить а.) последовательность интервалов: м.3(l)., м.3(ll)., ум...
1.Что входило в обязанности Моцарта на службе у графа Колоредо?
2.Что во времена Моцарта называли академиями?
3.Кому композитор посвятил ...
2.Что во времена Моцарта называли академиями?
3.Кому композитор посвятил ...
Помогите, плиз!! Построить интервальную цепочку: t35, t6, D34-t35, S46, Ум. VII+, D56-t35 в тональностях: d-moll, e-moll, h-moll
Найдите и отметьте в данных музыкальных примерах движение мелодии по звукам различных аккордов. Подпишите их.
6 класс Музыка На каком принципе развития основан импровизационный характер токкаты - повтор,контраст ?
Какие звери или птицы могут встретиться в природе твоего региона (назови не менее трёх зверей или птиц)? Опиши одного из этих зверей или птиц. Чем...