Ниже приведён ряд терминов. Все из них, за исключе- нием одного, относятся к поняти?? «потребление». Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда и относящийся к другим характеристикам экономической жизни общества. Товар...

Экономика

Ниже приведён ряд терминов. Все из них, за исключе- нием одного, относятся к поняти?? «потребление». Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда и относящийся к другим характеристикам экономической жизни общества. Товар, прожиточный минимум, специализация, покупательная способность, спрос, услуга.

Автор: Гость