Ниже приведён ряд терминов. Все из них, за исключе- нием одного, относятся к поняти?? «потребление». Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда и относящийся к другим характеристикам экономической жизни общества. Товар...
Экономика
Ниже приведён ряд терминов. Все из них, за исключе- нием одного, относятся к поняти?? «потребление». Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда и относящийся к другим характеристикам экономической жизни общества. Товар, прожиточный минимум, специализация, покупательная способность, спрос, услуга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это специализация - деятельность направления на узкое направление вещей/знаний/навыков/умений
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