37т 60кг-59ц 20кг= 44ц 5кг+18т 65кг= ПОМОГИТЕ!! НАДО ГА СЕГОДНЯ
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37т 60кг-59ц 20кг= 44ц 5кг+18т 65кг= ПОМОГИТЕ!! НАДО ГА СЕГОДНЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37т 60 кг =37060кг 59ц 20кг =5920кг 37060-5920=31140кг 31140=31т 1ц 40кг 44ц 5кг=4405кг 18т 65кг=18065кг 18065+4405=22470кг 22470кг=22т 4 ц 70кг
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