Найдите значения выражения: А) 1⅓+7/30+2 3/5= Б) 2 5/6-(1⅓-½)= В)1½-¾+⅞= Ответ ПОЛНЫЙ долж??н быть.

Математика
Найдите значения выражения: А) 1⅓+7/30+2 3/5= Б) 2 5/6-(1⅓-½)= В)1½-¾+⅞= Ответ ПОЛНЫЙ долж??н быть.
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Гость:
1 10/30+7/30=1 17/30 1 17/30+2 3/5=1 17/30+2 18/30=2 35/30=3 5/30=3 1/6 1 1/3-1/2=1 2/6-3/6=8/6-3/6=5/6 2 5/6-5/6=2 1 1/2-3/4=1 2/4-3/4=6/4-3/4=3/4 3/4+7/8=6/8+7/8=13/8=1 5/8
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