Оценка климатических условий для жизни и деятельности человека в Северной Америке

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В умеренном поясе выражены различия в сезонах года: наблюдается один теплый сезон, когда происходит вегетация растений, и один период зимнего покоя. Продолжительность вегетации 60 дней на севере и около 200 дней на юге. Средняя температура самого теплого месяца не ниже +15°С, зимы могут быть и очень суровыми, и мягкими в зависимости от степени континентальности климата. Аналогичным образом варьируют и мощность снежного покрова, и вид перезимовки культурных растений. Умеренный пояс – это пояс массового земледелия; пашни занимают практически все пригодные по условиям рельефа пространства. Значительно шире ассортимент выращиваемых культур, все они приспособлены к термическому режиму умеренного пояса: однолетние культуры довольно быстро заканчивают свой вегетационный цикл (за два-три летних месяца), а многолетние или озимые виды обязательно проходят фазу яровизации или вернализации, т.е. период зимнего покоя. Эти растения выделяют в особую группу криофильных культур. К ним относятся основные зерновые злаки - пшеница, ячмень, рожь, овес, лен, овощные, корнеплоды. Между северными и южными районами умеренного пояса существуют большие различия в общих запасах тепла и в продолжительности сезона вегетации В целом умеренный климат благоприятен для сельскохозяйственной деятельности человека. В области с умеренным морским климатом, где преобладает избыточное увлажнение, выращивают преимущественно кормовые травы и овощи. В защищенных от ветров с океана местностях и на юге условия благоприятны для выращивания зерновых, сахарной свеклы, винограда, фруктов. Территории, лежащие в области умеренно континентального типа климата, наиболее пригодны для выращивания зерна, а также для развития овощеводства.