Даны два ящика-в одном крупная дробь,в другом мелкая.какой ящик тяжелей?

Физика
Даны два ящика-в одном крупная дробь,в другом мелкая.какой ящик тяжелей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В котором крупная дробь
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