Напишите все природные зоны земли
География
Напишите все природные зоны земли
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Гость:
Наземные природные зоны: Арктическая пустыня ,Тундра ,Тайга , Смешанный лес , Лесостепь ,Субтропический лес ,Средиземноморский пояс ,Засушливая пустыня ,Полупустыня и тому подобное.
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