Площадь участка 416 метр квадрат ширина участка 16 метров Чему равен периметр участ??а
Математика
Площадь участка 416 метр квадрат ширина участка 16 метров Чему равен периметр участ??а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S - площадь, a и b - стороны участка, ширина - b. S=a*b, значит, a=S:b. P=2(a+b). а =416:16. a=26 (м). P=2(26+16)=84(м).
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