Укажи строку,где во всех словах нет букв обозначающих глухие согласные звуки.1 тропа,звезда,узор;2весна,дуга,радуга 3

Русский язык

Укажи строку,где во всех словах нет букв обозначающих глухие согласные звуки.1 тропа,звезда,узор;2весна,дуга,радуга 3

Автор: Гость