Укажи строку,где во всех словах нет букв обозначающих глухие согласные звуки.1 тропа,звезда,узор;2весна,дуга,радуга 3

Русский язык
Укажи строку,где во всех словах нет букв обозначающих глухие согласные звуки.1 тропа,звезда,узор;2весна,дуга,радуга 3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пппппнпнпппппппппгштзазрпоеапрвпевмео
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Напишите все природные зоны земли
Ответить
Химия
Химия помогите пожалуйста!!! Задание: Закончите уравнение реакций, которые практи??ески осуществимы: NaOH+P₂O₅⇒ Fe₂O₃+HNO₃⇒ SO₂+ CaCl₂⇒ Cu(...
Ответить
Математика
Велосипедисту надо проехать 84км первые2 ч он ехал со скоростью 18 км/ч. остальную часть пути он проехал за 4 часа. с какой скоростью велосипедист ...
Ответить
Геометрия
Помогите по геометрии пожалуйста
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить столбиком 125•1,6. ;3,14•500 ;630•0,544 ;3,12•0,012
Ответить