Народные правила зимних игр

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Царь горы» (русская народная игра) Эта игра может проводиться там, где есть крутая невысокая горка. Лучше всего организовать игру зи­мой, когда и снега много, и падать с такой горки не опасно. Наперегонки дети бросаются к снежной горке, и тот, кто заберется на нее первым, гордо выкрикивает: «Я — царь горы!». Но не тут-то было! Остальные дети стараются тоже забраться на горку и, выпихнув с нее «царя горы», каждый хочет оказаться на заветном пя­точке. Шутливая борьба продолжается! Правила: Количество игроков не должно превышать 10— 12 детей одновременно, остальные дети могут просто «болеть» за победителя, поддерживая его аплодисмен­тами и скандированием. Нельзя бороться по-настоящему, можно только ве­село толкаться и отпихиваться.