Люди помогите пожалуйста с задачей:Полная Лейка с водой весит 28 кг. Таня поливала ??ерево и израсходовала ровно половину воды из лейки. Полупустая Лейка стала весить 14,7 кг. Определите сколько весит пустая Лейка
Математика
Люди помогите пожалуйста с задачей:Полная Лейка с водой весит 28 кг. Таня поливала ??ерево и израсходовала ровно половину воды из лейки. Полупустая Лейка стала весить 14,7 кг. Определите сколько весит пустая Лейка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 28 кг, осталось 14, 2кг. из 28 кг вычитаем 14,2кг= 13,8кг13,8кг+13,8кг= 27,6кг28кг-27,6кг=0.4 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста. автомобиль и мотоцикл выехали одновременно в одном направлении. автомобиль ехал со скоростью 75 км/ч, а мотоцикл 67 км/ч. како...
Английский язык
Математика