Люди помогите пожалуйста с задачей:Полная Лейка с водой весит 28 кг. Таня поливала ??ерево и израсходовала ровно половину воды из лейки. Полупустая Лейка стала весить 14,7 кг. Определите сколько весит пустая Лейка

Математика

Люди помогите пожалуйста с задачей:Полная Лейка с водой весит 28 кг. Таня поливала ??ерево и израсходовала ровно половину воды из лейки. Полупустая Лейка стала весить 14,7 кг. Определите сколько весит пустая Лейка

Автор: Гость