Проанализируй формулы веществ и определи, какая из них обозначает кислотный окси??. Al2O3 P2O5 CaO KOH

Химия
Проанализируй формулы веществ и определи, какая из них обозначает кислотный окси??. Al2O3 P2O5 CaO KOH
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al2O3 - Амфотерный оксид P2O5 - Кислотный оксид CaO - основный оксид KOH - гидроксид P2O5 - Кислотный оксид
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