Реши уравнение 540:(4*x-2)=30

Гость: Гость:

4Х-2=540:30 4Х-2=18 4Х=18+2 4Х=20 Х=20:4 Х=5 Ответ: Х=5 (P.S между буквой и цифрой в математике не принято писать знак*, именно поэтому я писала 4Х.) Это просто на заметку)