У какой фигуры площадь больше и на сколько: у квадрата со стороной 4 см или у прямоугольника со сторонами 2 см и 6 см
Математика
У какой фигуры площадь больше и на сколько: у квадрата со стороной 4 см или у прямоугольника со сторонами 2 см и 6 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×4=16 2×6=12 так что первый больше
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