У какой фигуры площадь больше и на сколько: у квадрата со стороной 4 см или у прямоугольника со сторонами 2 см и 6 см

Математика
У какой фигуры площадь больше и на сколько: у квадрата со стороной 4 см или у прямоугольника со сторонами 2 см и 6 см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×4=16 2×6=12 так что первый больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Lesson 4.Что можно тут написать?
Ответить
Русский язык
Дано: Александр и Александра. Выберите правильный вариант ответа. а)Два Саши б)Д??е Саши в)Двое Саш г)Другой ответ (указать правильный отве...
Ответить
Математика
Очень срочно 869(б) и 870(б)
Ответить
Русский язык
Прочитай. когда так говорят. спасибо. извините. пожалуйста. здравствуйте. до свида??ие. добрый день
Ответить
Английский язык
Ox! emily is going to act in plays and films.too.СРОЧНО НУЖЕН ПИРЕВОД ПППППЛЛЛЛЛИИИИЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить