Что из перечисленного впервые появилось в России при Петре I : 1) мануфактуры 2) подушная подать 3) вотчины 4) ярмарки

История

Что из перечисленного впервые появилось в России при Петре I : 1) мануфактуры 2) подушная подать 3) вотчины 4) ярмарки

Автор: Гость