Что из перечисленного впервые появилось в России при Петре I : 1) мануфактуры 2) подушная подать 3) вотчины 4) ярмарки
История
Что из перечисленного впервые появилось в России при Петре I : 1) мануфактуры 2) подушная подать 3) вотчины 4) ярмарки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появилась подушная подать, душами считались только мужчины, женщины душами не считались
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