Розкерити дужки 2*(4-3а)

Математика
Розкерити дужки 2*(4-3а)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*(4-3а)=2*4-2*3а=8-6а
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