6 ц 47 кг - 318 кг =

Математика
6 ц 47 кг - 318 кг =
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6ц47кг = 647 кг 647кг- 318 кг = 329 кг
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