Как сформировалась личность царя Петра

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В помощь.. . Ответ на этот вопрос достаточно сложен, при этом надо учитывать все нюансы того времени. С начала своего существования, человек убивал, и будет продолжать убивать ему подобных. Рассматривать войну с точки зрения философии, как нечто ужасное и не правильное нельзя, потому как война и есть нормальное состояние «человека разумного» . Однако нельзя сравнивать нормальное состояние со ступенью развития. Сын против отца – это и есть главный лозунг гражданской войны, её основа. Но, возвращаясь к более цивилизованному и рациональному пониманию проблемы, с «этой кровавой зарёй» в глазах рождается наш очередной «новый день» . В этой войне не было ни проигравших, ни победителей, лишь убитые и те, кто убивал. Я считаю, что вопрос о существовании героев не просто не уместен, но даже бессмыслен. Для многих моих ровесников и людей более старшего возраста такие фамилии, как Будённый, Чапаев, Колчак и Врангель принимают смысл поистине героический. Из-за недостатка информации, мы не можем сказать, кто же стал «освободителем» народа и страны в целом. Но можем лишь догадываться о пользе или вреде для отечества, в случае победы Белой армии. По-моему мнению и мнению многих историков и литераторов, гражданская война не просто «изуродовала» или «покалечила» дух русского народа и страны, она его просто изничтожила. Конфуций сказал: «Бойся своих желаний, они могут сбыться» - опираясь на это, одним из моих заветных желаний стало осознание человеком его ошибок и недостатков, дабы превратить его нормальное состояние в ступень развития.