Как вы думаете, почему в процессе эволюции фотосинтезирующие организмы получили ??риоритетное развитие по сравнению с хемосинтетиками? Ответ поясните.

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Потому что в процессе фотосинтеза образуется из неорганических веществ органическое, и используется энергия Солнца,и в качестве побочного продукта выделяется кислород. Хемосинтетики же используют энергию от окислительных процессов неорганических соединений. К тому же, эта энергия не может быть использована в процессах ассимиляции.