. Как звали царя Карии, построившего 1 из 7 чудес света?

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. Как звали царя Карии, построившего 1 из 7 чудес света?
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Гость:
Мавсол..............
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