Какая Формула площади треугольника (теорема синусов)?
Математика
Какая Формула площади треугольника (теорема синусов)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула площади треугольника S=1/2ab
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