Какие листья у влаголюбивых растений. на каком расстоянии должна находится книг?? при чтении. заранее спасибо

Окружающий мир
Какие листья у влаголюбивых растений. на каком расстоянии должна находится книг?? при чтении. заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листья сочные, толстые, темно-зеленые. Книга - минимум в 25 см от глаз
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