Какие листья у влаголюбивых растений. на каком расстоянии должна находится книг?? при чтении. заранее спасибо

Окружающий мир

Какие листья у влаголюбивых растений. на каком расстоянии должна находится книг?? при чтении. заранее спасибо

Автор: Гость