какие можно написать 3-4 предложения к тексту И.И Левитана Весна Большая вода

Русский язык
какие можно написать 3-4 предложения к тексту И.И Левитана Весна Большая вода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна-восхитительное время,когда просыпаются все растения и животные.Весна-это начало нового хозяйства,когда нужно работать.появляются новые цветы-подснежники.Эти цветы очень красивые,ароматно пахнущие и предоставляют много радости многим обитателям леса.Мне очень нравится это время года!!!
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