Помогите, пожалуйста! Последовательность задана условиями с1=6; сn+1=cn+2. Найдите с11.

Алгебра
Помогите, пожалуйста! Последовательность задана условиями с1=6; сn+1=cn+2. Найдите с11.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C₁=6 Cn₊₁=Cn₊₂ т.е C₁=C₂, C₂=C₃....C₁₀=C₁₁=6 Ответ: 6
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