Виноват ли кто-нибудь из героев в разыгравшейся трагедии, В рассказе Бунина "Кавказ"

Гость: Гость:

Кто из героев виноват в разыгравшейся трагедии? Я считаю что счастье данное человеку ограниченно и получая его, ты тем самым обрекаешь кого то другого на несчастье, но любой человек достоин быть счастливым, поэтому я считаю что обвинять во всем жену офицера нельзя. Она и её любовник заслуживают любви, так как любовь это высшее чувство, подовляя которое, человек морально опускается (Т. е. любовь это дар, дар который "окрыляет" человека, полностью изменяет его к лучшему) . А её муж-офицер поступил, как очень слабохарактерный человек. Да, можно попытаться оправдать его тем, что он защищал свою честь и тем, что он очень любил свою жену и не хотел потерять её(равнозначно для него потери смысла жизни) . Но жизнь поставила перед ним преграду, и его обхватил страх (страх перед потерей любви и осквернением его чести) . И что-бы спастись, не сумев преодолеть все эти несчастья, он решил покончить жизнь самоубийством (которое считалось смертным грехом) .