Запиши числа которые в 5 раз больше дроби6-25

Математика
Запиши числа которые в 5 раз больше дроби6-25
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