На детской площадке катались дети на двух и трех колесных велосипедах. Сколько и каких велосипедов было на площадке если всего было 21 колесо и 8 велосипедов

Математика

На детской площадке катались дети на двух и трех колесных велосипедах. Сколько и каких велосипедов было на площадке если всего было 21 колесо и 8 велосипедов

Автор: Гость