На детской площадке катались дети на двух и трех колесных велосипедах. Сколько и каких велосипедов было на площадке если всего было 21 колесо и 8 велосипедов
Математика
На детской площадке катались дети на двух и трех колесных велосипедах. Сколько и каких велосипедов было на площадке если всего было 21 колесо и 8 велосипедов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-двухколесные велосипедисты у-трехколесные велосипедисты х+у=8 х=8-у 2х+2у=21 2(8-у)+3у=21 16-2у+3у=21 у=21-16 у=5- трехколесные х+5=8 х=8-5 х=3-двухколесные Ответ 5 трехколесных и 2 двухколесных
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