Почему я люблю свою школу? 3-4 предложения

Русский язык
Почему я люблю свою школу? 3-4 предложения
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Гость:
Шикарная Классная Обоятельная Лучшая Ангельская
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