Пожалуйста, помогите. В предложении:" Может быть, оно - вот это сад осенний за сарае?? и чистый воздух,льющийся в окно.", слово воздух какая часть предложения. Напишите вопрос к этому слову и слово от которого задаётся вопрос.
Русский язык
Пожалуйста, помогите. В предложении:" Может быть, оно - вот это сад осенний за сарае?? и чистый воздух,льющийся в окно.", слово воздух какая часть предложения. Напишите вопрос к этому слову и слово от которого задаётся вопрос.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос( что?) задается от слова "оно". Воздух - именное сказуемое, выраженное существительным.
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