Пожалуйста, помогите. В предложении:" Может быть, оно - вот это сад осенний за сарае?? и чистый воздух,льющийся в окно.", слово воздух какая часть предложения. Напишите вопрос к этому слову и слово от которого задаётся вопрос.

Русский язык

Пожалуйста, помогите. В предложении:" Может быть, оно - вот это сад осенний за сарае?? и чистый воздух,льющийся в окно.", слово воздух какая часть предложения. Напишите вопрос к этому слову и слово от которого задаётся вопрос.

Автор: Гость