Дочка у мамы взяла взаймы 70% её украшений после чего у ни чего не подозревавшей мамы их осталось всего 6
Математика
Дочка у мамы взяла взаймы 70% её украшений после чего у ни чего не подозревавшей мамы их осталось всего 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У дочки 14 шт.а всего 20 шт
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