Дочка у мамы взяла взаймы 70% её украшений после чего у ни чего не подозревавшей мамы их осталось всего 6

Математика

Дочка у мамы взяла взаймы 70% её украшений после чего у ни чего не подозревавшей мамы их осталось всего 6

Автор: Гость