Приведите многочлен b^2+a^2b-4ab^2+9a^2b-ab^2-b^2 к стандартному виду и найдите его значение п??и а= -1; b= -3

Алгебра

Приведите многочлен b^2+a^2b-4ab^2+9a^2b-ab^2-b^2 к стандартному виду и найдите его значение п??и а= -1; b= -3

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